Israel's army issues new evacuation warning for Haret Hreik and Hadath residents in Beirut's southern suburbs

Lebanon News
2024-11-15 | 06:13
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Israel&#39;s army issues new evacuation warning for Haret Hreik and Hadath residents in Beirut&#39;s southern suburbs
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Israel's army issues new evacuation warning for Haret Hreik and Hadath residents in Beirut's southern suburbs

The Israeli army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Haret Hreik and Hadath, to evacuate. 

"You are located near facilities and interests belonging to Hezbollah, which the Israeli army will target in the near future," Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed in a post on X.

"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," he urged. 

Here are the maps:
 

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