Israeli army claims targeting 'Hezbollah stronghold' in South Lebanon

#عاجل مداهمة معقل إرهابي مركزي لحزب الله: الفرقة 98 تواصل العملية البرية إلى منطقة أخرى في جنوب لبنان
🔸بدأت قوات اللفرقة 98 عملية مداهمة على أهداف في معقل ارهابي مركزي لحزب الله في جنوب لبنان.
🔸لقد بدأت قوات الفرقة بتنفيذ عمليات مداهمة محددة الهدف في عدة مناطق بهدف إزالة… pic.twitter.com/1WDVqgyvZ3
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 19, 2024
#عاجل مداهمة معقل إرهابي مركزي لحزب الله: الفرقة 98 تواصل العملية البرية إلى منطقة أخرى في جنوب لبنان
🔸بدأت قوات اللفرقة 98 عملية مداهمة على أهداف في معقل ارهابي مركزي لحزب الله في جنوب لبنان.
🔸لقد بدأت قوات الفرقة بتنفيذ عمليات مداهمة محددة الهدف في عدة مناطق بهدف إزالة… pic.twitter.com/1WDVqgyvZ3