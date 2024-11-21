Israel claims strikes on Hezbollah command centers in Beirut’s southern suburbs for third time

#عاجل للمرة الثالثة اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية: جيش الدفاع استهدف عدة مقرات قيادة ارهابية لحزب الله في بيروت



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية على عدة أهداف ارهابية في منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت مستهدفة عدة مقرات قيادة ارهابية… pic.twitter.com/ZJSxDCsBWl