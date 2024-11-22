On Friday, Israel's army warned residents in Beirut's southern suburbs, specifically those located in Ghobeiry, Hadath, and Haret Hreik, to evacuate immediately.



"For your safety and the safety of your family, you must evacuate these buildings and the adjacent ones immediately and move at least 500 meters away," Israel's army spokesperson Avichay Adraee warned in a post on X.



Here are the maps:

#عاجل إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية:

🔸حدث بيروت

🔸حارة حريك

🔸الغبيري



⭕️أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى… pic.twitter.com/A65muU8YAb