Israeli army claims targeting Hezbollah rocket launcher in South Lebanon

#عاجل قبل قليل تم رصد نشاط إرهابي وتحرك لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. تم احباط التهديد من خلال غارة جوية لطائرة تابعة لسلاح الجو.
🔸جيش الدفاع منتشر في جنوب لبنان ويعمل لإزالة تهديدات تهدد دولة إسرائيل وتشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار. pic.twitter.com/pI4Tiw1plf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 29, 2024
#عاجل قبل قليل تم رصد نشاط إرهابي وتحرك لمنصة صاروخية متنقلة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. تم احباط التهديد من خلال غارة جوية لطائرة تابعة لسلاح الجو.
🔸جيش الدفاع منتشر في جنوب لبنان ويعمل لإزالة تهديدات تهدد دولة إسرائيل وتشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار. pic.twitter.com/pI4Tiw1plf