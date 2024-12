Lebanese army reinforcements have been deployed on Wednesday along the main road from Qlayaa to Marjayoun, with military units expected to move toward the Marjayoun barracks.



The army is preparing for an entry into the town of Khiam, a move anticipated to take place Thursday morning.

تعزيزات للجيش اللبناني على طريق عام القليعة مرجعيون بإتجاه ثكنة مرجعيون للدخول الى الخيام المتوقع أن يحصل صباح غد pic.twitter.com/iyT07BsHR5 — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) December 11, 2024