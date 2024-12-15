#عاجل أنشطة عسكرية في ست مناطق رئيسية في جنوب لبنان: القضاء على مخربين وتدمير بنى ارهابية عديدة حيث تستعد الفرقة 98 لمواصلة الأنشطة في مختلف الجبهات
🔸نفذت قوات الفرقة 98، عدة حملات عسكرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان هي كفركلا والعديسة… pic.twitter.com/07Es5w4JvU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 15, 2024
#عاجل أنشطة عسكرية في ست مناطق رئيسية في جنوب لبنان: القضاء على مخربين وتدمير بنى ارهابية عديدة حيث تستعد الفرقة 98 لمواصلة الأنشطة في مختلف الجبهات
🔸نفذت قوات الفرقة 98، عدة حملات عسكرية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية في مناطق مختلفة في قلب قرى جنوب لبنان هي كفركلا والعديسة… pic.twitter.com/07Es5w4JvU