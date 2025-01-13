Israeli army claims targeting Hezbollah sites across Lebanon

🔸هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو خلال الليلة الماضية بتوجيه من هيئة الاستخبارات، عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في أنحاء لبنان.
🔸تمت مهاجمة هذه الأهداف بعد أن تم عرض التهديد الذي شكلته على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع على آلية مراقبة… pic.twitter.com/ugP4o1cQfS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 13, 2025
🔸هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو خلال الليلة الماضية بتوجيه من هيئة الاستخبارات، عدة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في أنحاء لبنان.
🔸تمت مهاجمة هذه الأهداف بعد أن تم عرض التهديد الذي شكلته على الجبهة الداخلية الإسرائيلية وعلى قوات جيش الدفاع على آلية مراقبة… pic.twitter.com/ugP4o1cQfS