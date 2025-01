The Internal Security Forces (ISF) issued a warning on X, cautioning the public against enticing job offers sent via SMS or WhatsApp that could potentially change their lives "for the worse."



The ISF urged citizens not to fall for unreliable links or suspicious text messages to avoid becoming victims of fraudulent schemes.

#قوى_الأمن تحذّر: إعلانات عن فرص عمل مغرية عبر الـ SMS أو WhatsApp قد تُغيّر حياتك... نحو الأسوأ.

لا تنجرّوا خلف روابط أو رسائل نصيّة غير موثوقة، كي لا تقعوا ضحيّة عمليّة احتياليّة. pic.twitter.com/Wa7v8Vank7 — قوى الامن الداخلي (@LebISF) January 24, 2025