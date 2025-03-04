Israeli airstrike kills Radwan Force commander Khodor Hashem in south Lebanon, army spokesperson claims

#عاجل 🔸في وقت سابق اليوم هاجمت طائرة لسلاح الجو في منطقة قانا في جنوب لبنان وقضت على الارهابي المدعو خضر هاشم والذي شغل منصب قائد القوات البحرية في قوة الرضوان التابعة لحزب الله والذي تورط في أنشطة إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.



🔸لقد التحق هاشم في صفوف حزب الله قبل عقديْن… pic.twitter.com/PaPwePrwKK