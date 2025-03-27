Israeli military claims it killed Hezbollah Radwan Force battalion commander in Derdghaiya, South Lebanon

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد كتيبة في "قوة الرضوان" التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸خلال الليلة الماضية، استهدفت طائرة لسلاح الجو وقضت على المخرب المدعو أحمد عدنان بجيجة وهو قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابية في منطقة دردغيا بجنوب لبنان.
🔸وقد روج… pic.twitter.com/4g6QfCSDzg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 27, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على قائد كتيبة في "قوة الرضوان" التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية
🔸خلال الليلة الماضية، استهدفت طائرة لسلاح الجو وقضت على المخرب المدعو أحمد عدنان بجيجة وهو قائد كتيبة في قوة الرضوان التابعة لحزب الله الإرهابية في منطقة دردغيا بجنوب لبنان.
🔸وقد روج… pic.twitter.com/4g6QfCSDzg