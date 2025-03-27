Israeli military claims it killed Hezbollah Radwan Force battalion commander in Derdghaiya, South Lebanon

Lebanon News
27-03-2025 | 06:12
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli military claims it killed Hezbollah Radwan Force battalion commander in Derdghaiya, South Lebanon
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
Israeli military claims it killed Hezbollah Radwan Force battalion commander in Derdghaiya, South Lebanon

The Israeli military claimed that it killed a Hezbollah Radwan Force battalion commander in an airstrike on South Lebanon overnight.

Israeli army spokesperson Avichay Adraee said in a post on X that an Israeli Air Force aircraft targeted and killed Ahmad Adnan Bajija, describing him as "a battalion commander in Hezbollah’s Radwan Force" in the town of Derdghaiya, South Lebanon.

According to Adraee, "Bajija planned and carried out multiple operations against Israeli civilians and Israeli forces during the fighting."

He added that "in recent months, Bajija continued working on plans targeting Israel’s home front, making him a threat to the State of Israel and its citizens."

"The Israeli army will continue working to eliminate any threat to Israeli civilians," Adraee concluded.
 

Lebanon News

Israel

Army

Strike

Hezbollah

Avichay Adraee

South Lebanon

LBCI Next
PM Salam prepared to take strong measures if central bank appointment becomes a challenge: LBCI's correspondent
Dutch ambassador discusses judicial reform, Beirut port blast probe with Lebanon's Justice Minister
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-03-04

Israeli airstrike kills Radwan Force commander Khodor Hashem in south Lebanon, army spokesperson claims

LBCI
Lebanon News
2025-03-17

Israeli army claims striking Hezbollah Radwan Force command site in South Lebanon

LBCI
Lebanon News
2025-01-10

Israel's military claims it struck Hezbollah arms truck in south Lebanon: AFP

LBCI
Lebanon News
2025-03-17

Israeli army claims it targeted Hezbollah military sites in Lebanon

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
10:00

Speaker Berri discusses Lebanon's challenges with UN and SSNP, emphasizing unity and reconstruction

LBCI
Lebanon News
09:40

Karim Souaid secures 17 votes to become Banque du Liban governor

LBCI
Lebanon News
08:40

President Aoun to France 24: Macron is working on a conference to support Lebanon, reforms remain a key condition

LBCI
Lebanon News
08:18

French envoy Le Drian: Appointments essential to restore Lebanon's credibility

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
06:22

PM Salam prepared to take strong measures if central bank appointment becomes a challenge: LBCI's correspondent

LBCI
News Bulletin Reports
2025-02-08

Lebanon’s new government Ministers: A look at their diverse backgrounds

LBCI
Israel-Gaza War Updates
2025-03-05

Israel's mission against Hamas 'not accomplished': New military chief says

LBCI
Lebanon Economy
2025-03-26

Fuel prices slightly drop across Lebanon

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-03-23

LBCI's Pierre El Daher bids farewell to Hoda Chedid: You will always be our guiding light

LBCI
Middle East News
2025-03-19

Israeli official urges international support for Lebanese government and army

LBCI
Lebanon News
2025-02-23

Israeli aircraft fly at low altitude over Beirut during Hezbollah's former leaders funeral

LBCI
Lebanon News
2025-02-23

Coffins of Sayyed Hassan Nasrallah and Hashem Safieddine enter Sports City Stadium (Video)

LBCI
Lebanon News
2025-02-23

Tens of thousands gather at Sports City Stadium for farewell to Hezbollah’s former leader Nasrallah (Video)

LBCI
Lebanon News
2025-02-14

Ahmad Hariri to LBCI: Future Movement returns to political arena to participate in all upcoming political events

LBCI
Lebanon News
2025-02-13

Saad Hariri holds series of diplomatic and religious meetings in Beirut

LBCI
Lebanon News
2025-02-13

LBCI monitors removal of barriers and barbed wire in Downtown Beirut

LBCI
Lebanon News
2025-02-10

Armed robbery in Beirut's Hamra turns deadly as shop owner shoots fleeing robbers (Video)

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
15:38

Hezbollah chief Naim Qassem rules out any possibility of normalization or surrender

LBCI
Lebanon News
10:19

LBCI sources: Lebanese-Syrian Defense ministers' meeting moved to Jeddah on Thursday

LBCI
News Bulletin Reports
14:06

Pre-crisis levels: Lebanon's Social Security resumes higher coverage for healthcare and medication

LBCI
Lebanon News
06:48

Sources close to PM Salam deny resignation threat, say he outlined options on central bank appointment

LBCI
Lebanon News
06:22

PM Salam prepared to take strong measures if central bank appointment becomes a challenge: LBCI's correspondent

LBCI
Lebanon News
04:39

Christian parties seek to delay central bank governor vote to secure consensus, sources tell LBCI

LBCI
News Bulletin Reports
14:20

Israel's response to Gaza protests: Plans for full Gaza control

LBCI
Lebanon News
06:33

Finance Minister Yassine Jaber tells LBCI he hopes central bank governor appointment won't go to vote, seeks consensus

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More