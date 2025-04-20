Lebanese Army statement: Three Lebanese soldiers killed in ammunition blast in South Lebanon

بتاریخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥، استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية. تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:
الملازم… pic.twitter.com/HaIhwtNUeH
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 20, 2025
بتاریخ ٢٠ / ٤ / ٢٠٢٥، استشهد ضابط وعسكريان في الجيش وأصيب عدد من المواطنين نتيجة انفجار ذخائر، أثناء نقلها داخل آلية عسكرية، وذلك في منطقة بريقع - النبطية. تُجري الوحدات المختصة في الجيش التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة.
وفي ما يلي نبذة عن حياة العسكريين الشهداء:
الملازم… pic.twitter.com/HaIhwtNUeH