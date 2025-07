Israeli army says struck 'Hezbollah sites' in South Lebanon

The Israeli army announced it had carried out airstrikes against Hezbollah military positions in South Lebanon, including weapons depots and a rocket launch platform.



According to Israeli army spokesperson Avichay Adraee, the strikes were directed by the Northern Command and targeted what he described as "terrorist military infrastructure" belonging to Hezbollah. He claimed the group's military presence in the area violates prior understandings between Israel and Lebanon.



Earlier in the day, Israeli forces reportedly struck the town of Aita al-Shaab, where they claimed they eliminated a Hezbollah operative.

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي في جنوب لبنان



🔸أغارت طائرات سلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية على مواقع عسكرية ومنها مستودعات أسلحة ومنصة قذائف صاروخية لحزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان.



🔸وجود مثل هذه الوسائل القتالية في تلك المنطقة وأنشطة… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 24, 2025