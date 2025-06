Israel's army spokesperson, Avichay Adraee, claimed that a strike on Sunday killed a Hezbollah member involved in the group's anti-tank missile unit in the Arnoun area of southern Lebanon.

#عاجل 🔸قامت طائرة لجيش الدفاع في وقت سابق اليوم بمهاجمة والقضاء على أحد عناصر حزب الله الذي ينتمي إلى منظومة الصواريخ المضادة للدروع في منطقة أرنون جنوب لبنان — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2025