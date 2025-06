Israeli army says targeted 'Hezbollah rocket sites' north of Litani River

The Israeli army announced that its air force carried out a series of airstrikes, allegedly targeting Hezbollah military sites north of the Litani River in Lebanon.



According to army spokesperson Avichay Adraee, the raids hit rocket and missile launch platforms as well as weapons depots.



The Israeli military said, "Hezbollah's military activity and weapons presence in this area represent a clear violation of understandings between Israel and Lebanon."



The army confirmed it will continue operations to eliminate any threats posed to the State of Israel.

#عاجل 🔸جيش الدفاع هاجم مواقع عسكرية ومنصات صاروخية لحزب الله شمال منطقة الليطاني في لبنان



🔸أغارت طائرات حربية لسلاح الجو على مواقع عسكرية لحزب الله الارهابي تحتوي على منصات قذائف صاروخية وصواريخ إلى جانب مستودعات وسائل قتالية في منطقة شمال الليطاني.



🔸يشكل وجود أسلحة وأنشطة… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 23, 2025