Israeli army claims striking Hezbollah sites in South Lebanon

#عاجل 🔸 جيش الدفاع هاجم أهدافًا إرهابية لحزب الله في جنوب لبنان
🔸أغار جيش الدفاع قبل قليل على موقع لحزب الله الإرهابي في قرية أنصارية في جنوب لبنان تم استخدامه لتخزين آليات هندسية مخصصة لاعادة اعمار التنظيم والدفع بمخططات إرهابية.
🔸كما هاجم جيش الدفاع منصة صاروخية لحزب الله…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 3, 2025
