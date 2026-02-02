Israeli army claims it killed Hezbollah air defense unit member in South Lebanon

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على عنصر إرهابي مركزي في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله الارهابي
🔸هاجم جيش الدفاع أمس في منطقة حروف بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو علي الهادي الحاقاني المسؤول في وحدة الدفاع الجوي بحزب الله.
🔸وكان الحاقاني مسؤولًا في الفترة الأخيرة عن محاولات اعادة… pic.twitter.com/CoEPgT8RgU
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 2, 2026
