Five towns in South Lebanon warned to evacuate by Israeli army

#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: عرمتی, مشغرة, كفر حونة, سجد (جزین), انصارية
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم… pic.twitter.com/SWflLqlESr
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 6, 2026
#عاجل ‼️انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: عرمتی, مشغرة, كفر حونة, سجد (جزین), انصارية
🔸في ضوء قيام حزب الله الارهابي بخرق اتفاق وقف اطلاق النار يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.
🔸حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم… pic.twitter.com/SWflLqlESr