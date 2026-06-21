Israeli army: Majdal Zoun tunnel shows Hezbollah used civilian areas for military sites

#عاجل ‼️ وخطير
🔸 على مدى سنوات، بنى حزب الله شبكات أنفاق ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة داخل القرى والمناطق المدنية في لبنان، واضعًا السكان في قلب مشروعه العسكري.
🔸 النفق الذي كشف في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان.… pic.twitter.com/JlHI6nGIQU
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) June 21, 2026
#عاجل ‼️ وخطير
🔸 على مدى سنوات، بنى حزب الله شبكات أنفاق ومستودعات أسلحة ومراكز قيادة داخل القرى والمناطق المدنية في لبنان، واضعًا السكان في قلب مشروعه العسكري.
🔸 النفق الذي كشف في مجدل زون يثبت مرة أخرى أن حزب الله استغل المناطق المدنية لإقامة بنى تحتية عسكرية بين السكان.… pic.twitter.com/JlHI6nGIQU