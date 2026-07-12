Israeli military: 551st Brigade kills more than 80 Hezbollah members and destroys over 200 infrastructure sites

Lebanon News
12-07-2026 | 05:29
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Israeli military: 551st Brigade kills more than 80 Hezbollah members and destroys over 200 infrastructure sites
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Israeli military: 551st Brigade kills more than 80 Hezbollah members and destroys over 200 infrastructure sites

Israeli military spokesperson Ella Waweya claimed that the 551st Brigade Combat Team, operating under the 91st Division, has completed its seventh combat deployment and concluded a two-month operational mission in southern Lebanon.

In a post on X, Waweya said the forces seized hundreds of weapons, killed more than 80 Hezbollah members and destroyed more than 200 infrastructure sites, including a strategic underground tunnel, two additional tunnels discovered in the town of Majdal Zoun, rocket launchers, weapons depots, and surveillance and observation positions.

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