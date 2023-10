Israeli Army spokesperson confirms death of Deputy Commander in tensions on Lebanese border

The Israeli Army spokesperson, Avichai Adraee, announced through "X" the killing of Deputy Commander of the 300th Brigade in the Galilee Division, Major Aliem Saad, who was killed in an encounter with infiltrators coming from Lebanese territory into Israeli territory. Saad was from the village of Yanuh Jatt.

#عاجل سمح بالنشر: مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد رحمه الله والذي قتل في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية.



المرحوم عليم عبدالله من قرية يانوح جت.



يشارك جيش الدفاع خزن العائلة وسيواصل مرافقتها — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2023