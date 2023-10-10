Israeli Army spokesperson confirms death of Deputy Commander in tensions on Lebanese border

#عاجل سمح بالنشر: مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد رحمه الله والذي قتل في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية.
المرحوم عليم عبدالله من قرية يانوح جت.
يشارك جيش الدفاع خزن العائلة وسيواصل مرافقتها
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 9, 2023
#عاجل سمح بالنشر: مقتل نائب قائد لواء 300 في فرقة الجليل المقدم عليم سعد رحمه الله والذي قتل في اشتباك مع مخربين تسللوا من الأراضي اللبنانية الى الأراضي الإسرائيلية.
المرحوم عليم عبدالله من قرية يانوح جت.
يشارك جيش الدفاع خزن العائلة وسيواصل مرافقتها