Yazidi woman freed from Gaza in US-led operation after decade in captivity

#عاجل بعد أكثر من عقد في قطاع غزة: جيش الدفاع بقيادة وحدة تنسيق أعمال الحكومة وبالتعاون مع السفارة الأمريكية في اسرائيل عمل لتحرير شابة ايزيدية تم احتجازها من قبل أحد عناصر حماس المحسوب على داعش في القطاع
بعملية منسقة بين جيش الدفاع والسفارة الأمريكية في اسرائيل وجهات دولية أخرى… pic.twitter.com/2r0chiLQCf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 3, 2024
#عاجل بعد أكثر من عقد في قطاع غزة: جيش الدفاع بقيادة وحدة تنسيق أعمال الحكومة وبالتعاون مع السفارة الأمريكية في اسرائيل عمل لتحرير شابة ايزيدية تم احتجازها من قبل أحد عناصر حماس المحسوب على داعش في القطاع
بعملية منسقة بين جيش الدفاع والسفارة الأمريكية في اسرائيل وجهات دولية أخرى… pic.twitter.com/2r0chiLQCf