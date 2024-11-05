#عاجل جيش الدفاع يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
🔸أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات على مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير في سوريا.
🔸وحدة التسلح التابعة لحزب الله… pic.twitter.com/Wk9y7erc4f
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2024
#عاجل جيش الدفاع يهاجم مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله في سوريا
🔸أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو وبتوجيه من هيئة الاستخبارات على مستودعات أسلحة تستخدمها وحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير في سوريا.
🔸وحدة التسلح التابعة لحزب الله… pic.twitter.com/Wk9y7erc4f