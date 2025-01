Israeli army claims intercepting three drones launched from east

On Thursday, Avichay Adraee, the Israeli army spokesperson, posted on his X account that the Israeli Air Force intercepted three drones launched from the eastern region.



He stated, ''One of the drones was intercepted over the Mediterranean Sea before entering Israeli airspace.''



He concluded, ''The military confirmed that all drones were 'neutralized' without causing any harm or security breaches. Further investigations are ongoing to determine the source and intent of the launches.''

#عاجل خلال الساعة الماضية: سلاح الجو اعترض ثلاث مسيرات أطلقت من جهة الشرق



اعترض سلاح الجو قبل قليل في منطقة البحر الأبيض المتوسط مسيرة أطلقت من جهة الشرق. تم اعتراض المسيرة قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية pic.twitter.com/pSzmZQ236d — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 9, 2025