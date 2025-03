Syrian state news agency SANA released initial footage of a recently discovered mass grave in the city of Al Qardahah.



According to the report, the grave contains the remains of members of the "General Security Forces" who were allegedly executed by remnants of the regime while carrying out their duties.



SANA stated that the bodies were buried in a mass grave located in one of Al Qardahah's valleys.

مشاهد أولية من العثور على مقبرة جماعية تضم عدداً من قوات الأمن العام الذين غدرت بهم فلول النظام البائد أثناء تأديتهم لعملهم، ثم قامت بدفنهم بمقبرة جماعية في أحد أودية مدينة القرداحة.#سانا pic.twitter.com/L6KdYFn3MC — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 9, 2025