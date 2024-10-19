Israel shows video of Hamas chief Sinwar in Gaza tunnel on eve of Oct 7 attack

#عاجل تكشف صور جديدة للإرهابي المدعو #يحيى_السنوار في ساعة متأخرة من ليلة السادس من أكتوبر قبيل مجزرة السابع من أكتوبر حيث تظهر المشاهد السنوار منشغلاً في بقائه وبقاء أفراد عائلته على قيد الحياة، وفي إعداد مسار هروبه.
في مقطع الفيديو نرى هروب السنوار وأفراد عائلته إلى مجمع تحت… pic.twitter.com/OGtNqCak59
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024
#عاجل تكشف صور جديدة للإرهابي المدعو #يحيى_السنوار في ساعة متأخرة من ليلة السادس من أكتوبر قبيل مجزرة السابع من أكتوبر حيث تظهر المشاهد السنوار منشغلاً في بقائه وبقاء أفراد عائلته على قيد الحياة، وفي إعداد مسار هروبه.
في مقطع الفيديو نرى هروب السنوار وأفراد عائلته إلى مجمع تحت… pic.twitter.com/OGtNqCak59