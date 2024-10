Israel shows video of Hamas chief Sinwar in Gaza tunnel on eve of Oct 7 attack

The Israeli army on Saturday released footage of Hamas leader Yahya Sinwar and his family seen in an underground Gaza tunnel hours before Hamas launched the October 7 attack.



The footage shows Sinwar, along with his children and wife, moving through a tunnel, while the Hamas leader appears to be stocking up on supplies ahead of the group's attack on Israel, military spokesman Rear Admiral Daniel Hagari said at a televised briefing while showing the grainy images.



AFP





#عاجل تكشف صور جديدة للإرهابي المدعو #يحيى_السنوار في ساعة متأخرة من ليلة السادس من أكتوبر قبيل مجزرة السابع من أكتوبر حيث تظهر المشاهد السنوار منشغلاً في بقائه وبقاء أفراد عائلته على قيد الحياة، وفي إعداد مسار هروبه.



في مقطع الفيديو نرى هروب السنوار وأفراد عائلته إلى مجمع تحت… pic.twitter.com/OGtNqCak59 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 19, 2024