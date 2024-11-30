Israeli army claims targeting vehicle of suspect linked to October 7 attack

Israel-Gaza War Updates
2024-11-30 | 06:14
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Israeli army claims targeting vehicle of suspect linked to October 7 attack
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Israeli army claims targeting vehicle of suspect linked to October 7 attack

The Israeli army announced launching an airstrike earlier Saturday on a vehicle carrying an individual accused of participating in the October 7 attack.

According to the army spokesperson, Avichay Adraee, the suspect had been under prolonged intelligence surveillance and was targeted based on "verified real-time intelligence regarding his location."  

The military is also investigating claims that the individual held a position within the international organization World Central Kitchen (WCK).  

Officials emphasized that the targeted vehicle was not a civilian aid transport and had not been cleared to operate on the designated route.
Israel Gaza War Updates 

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