Israeli army claims targeting vehicle of suspect linked to October 7 attack

The Israeli army announced launching an airstrike earlier Saturday on a vehicle carrying an individual accused of participating in the October 7 attack.



According to the army spokesperson, Avichay Adraee, the suspect had been under prolonged intelligence surveillance and was targeted based on "verified real-time intelligence regarding his location."



The military is also investigating claims that the individual held a position within the international organization World Central Kitchen (WCK).



Officials emphasized that the targeted vehicle was not a civilian aid transport and had not been cleared to operate on the designated route.

🔴أغار جيش الدفاع في وقت سابق إليوم على سيارة كان يستقلها مخرب شارك في مجزرة السابع من أكتوبر الدموية.



⭕️لقد كان المخرب تحت متابعة استخبارية لفترة طويلة وتم استهدافه بناء على معلومات استخبارية موثوقة عن مكان وجوده في الوقت الحقيقي.



⭕️يتم فحص المزاعم حول شغله أيضا لدى منظمة… — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 30, 2024