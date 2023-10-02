Public Works Minister shares concerns over waste dumping

Lebanon News
2023-10-02 | 07:13
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Public Works Minister shares concerns over waste dumping
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Public Works Minister shares concerns over waste dumping

On Monday, the caretaker Public Works and Transportation Minister, Ali Hamie, shared a video and photos of the Ghadir River's course on "X."

He wrote: "The responsibility of residents and passers-by is significant in refraining from throwing waste or garbage into it. The continuous work of the ministry's contractors day and night does not mean some continue to litter in it. This action represents a lack of responsibility."

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