Public Works Minister shares concerns over waste dumping

On Monday, the caretaker Public Works and Transportation Minister, Ali Hamie, shared a video and photos of the Ghadir River's course on "X."



He wrote: "The responsibility of residents and passers-by is significant in refraining from throwing waste or garbage into it. The continuous work of the ministry's contractors day and night does not mean some continue to litter in it. This action represents a lack of responsibility."

الفيديو والصور المرفقة هي لمجرى نهر الغدير صباح اليوم

مسؤولية القاطنين والمارين كبيرة جداً في ضرورة امتناعهم ورفضهم لرمي أية نفايات واوساخ فيه.

العمل المستمر لورش متعهدي الوزارة ليلاً ونهاراً لا يعني مطلقا بأن يستمر البعض برميه للنفايات فيه!فهذا الفعل يمثل انعداماً لحس المسؤولية pic.twitter.com/iBDe5yBJhz — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) October 2, 2023