France and Saudi Arabia join efforts for Lebanon’s stability

The French Ambassador to the Kingdom of Saudi Arabia, Ludovic Pouille, revealed on X that there was a "fruitful meeting" in Riyadh between the French envoy, Jean-Yves Le Drian, and the advisor within the General Secretariat of the Saudi Council of Ministers, Nizar Al-Aloula.



Pouille emphasized that France and the Kingdom of Saudi Arabia are working together for the stability and security of Lebanon, ensuring the prompt conduct of the Lebanese presidential elections.

لقاء مثمر في الرياض بين السيد جان إيف لودريان، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية للبنان ومعالي الاستاذ نزار العلولا، المستشار في الديوان الملكي. فرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان معًا يدًا بيد من أجل استقرار لبنان وأمنه، ولإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في أسرع… pic.twitter.com/b8p5yuRUMe