MP Michel Daher: I did not partake in the madness at the parliamentary session, nor did I vote for this ludicrous budget

الموازنة، باختصار: ضربٌ للقطاع الخاص، "تهشيلٌ" للمستثمرين، شعبويّة في عددٍ من البنود، تعزيزٌ للاقتصاد غير الشرعي، ضرائب عشوائيّة…
والسؤال: كيف نفرض ضرائب إضافيّة على شركاتٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه ولا مصارف ولا استقرارًا أمنيّاً، ويعاني من أزماتٍ لا تُعدّ؟
فلنقل لهذه الشركات:…
— Michel Daher (@mgdaher) January 27, 2024
الموازنة، باختصار: ضربٌ للقطاع الخاص، "تهشيلٌ" للمستثمرين، شعبويّة في عددٍ من البنود، تعزيزٌ للاقتصاد غير الشرعي، ضرائب عشوائيّة…
والسؤال: كيف نفرض ضرائب إضافيّة على شركاتٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه ولا مصارف ولا استقرارًا أمنيّاً، ويعاني من أزماتٍ لا تُعدّ؟
فلنقل لهذه الشركات:…