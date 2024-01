MP Michel Daher: I did not partake in the madness at the parliamentary session, nor did I vote for this ludicrous budget

MP Michel Daher has voiced strong criticism against the recently proposed budget, characterizing it as a blow to the private sector, detrimental to investors, populist in many items, and a reinforcement of the informal economy, citing arbitrary taxes.



In a post on "X," Daher said, "How can we impose extra taxes on companies in a country with no electricity, no banks, and no security stability, facing numerous crises?"



He suggested a straightforward message to these companies: "Pay your employees and close your doors."



Emphasizing his transparency, Daher stated, "I provided my observations with utmost clarity and did not partake in the madness at the parliamentary session, nor did I vote for this ludicrous budget."

الموازنة، باختصار: ضربٌ للقطاع الخاص، "تهشيلٌ" للمستثمرين، شعبويّة في عددٍ من البنود، تعزيزٌ للاقتصاد غير الشرعي، ضرائب عشوائيّة…

والسؤال: كيف نفرض ضرائب إضافيّة على شركاتٍ في بلدٍ لا كهرباء فيه ولا مصارف ولا استقرارًا أمنيّاً، ويعاني من أزماتٍ لا تُعدّ؟

فلنقل لهذه الشركات:… — Michel Daher (@mgdaher) January 27, 2024