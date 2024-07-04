Qatari Ambassador Visits LBCI Studios

The Qatari embassy in Lebanon highlighted on Thursday the visit carried out by Ambassador of Qatar to Lebanon Sheikh Saud bin Abdulrahman Al Thani to LBCI studios.

In a post, the embassy said that the aim of the visit is to get acquainted with LBCI’s work and various activities.

“The ambassador was warmly welcomed by LBCI Chairman of the Board Pierre El Daher, and the station's team,” the post added.

قام سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية بزيارة استديوهات LBCI وذلك بهدف التّعرف على عملها وأنشطتها المختلفة

وقد لقي سعادته ترحيباً حاراً من قبل رئيس مجلس الإدارة السيد بيار الضاهر وفريق العمل في المحطة pic.twitter.com/nrtlUSURKO