Israeli army targets rocket launch site in Lebanon aimed at Afula

The Israeli army confirmed on Tuesday that it targeted a cell responsible for firing shells toward the Afula region and surrounding valleys overnight.



Israeli army spokesperson Avichay Adraee stated that the army also targeted the launch sites used for these attacks.



According to Adraee, Israeli warplanes struck dozens of Hezbollah sites in various areas of southern Lebanon. During these airstrikes, secondary explosions were observed, suggesting the presence of stored weapons within the targeted buildings.

🟡 #سهام_الشمال جيش الدفاع استهدف الخلية التي أطلقت القذائف نحو منطقة العفولة والوديان خلال الليلة الماضية، واستهدف منصات الإطلاق



🔸استهدفت طائرات حربية عشرات المواقع التابعة لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق بجنوب لبنان. وخلال الضربات، تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود أسلحة… pic.twitter.com/RZwyhFPPEL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 24, 2024