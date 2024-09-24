Israeli army targets rocket launch site in Lebanon aimed at Afula

Lebanon News
2024-09-24 | 01:47
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army targets rocket launch site in Lebanon aimed at Afula
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Israeli army targets rocket launch site in Lebanon aimed at Afula

The Israeli army confirmed on Tuesday that it targeted a cell responsible for firing shells toward the Afula region and surrounding valleys overnight.

Israeli army spokesperson Avichay Adraee stated that the army also targeted the launch sites used for these attacks.

According to Adraee, Israeli warplanes struck dozens of Hezbollah sites in various areas of southern Lebanon. During these airstrikes, secondary explosions were observed, suggesting the presence of stored weapons within the targeted buildings.
 

Lebanon News

Israeli Army

Afula

Lebanon

Hezbollah

Rockets

LBCI Next
Qatar Airways suspends flights to Beirut due to heightened tensions
China 'firmly supports' Lebanon in maintaining its security
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Middle East News
2024-09-21

Israeli army says Hezbollah fired dozens of rockets from Lebanon: AFP

LBCI
Lebanon News
11:40

Israeli army claims it struck about 800 Hezbollah targets in Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-09-23

Israeli army announces new strikes against Hezbollah in southern Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-09-22

Israeli army strikes Hezbollah targets in Lebanon after rocket fire

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
05:17

Lebanon's PM Mikati holds meetings to discuss government efforts addressing humanitarian impact of Israeli attack

LBCI
Lebanon News
04:37

Iran's President Pezeshkian tells CNN: Israel's strikes on Hezbollah threaten regional conflict

LBCI
Lebanon News
04:36

Le Drian urges diplomatic solutions to combat violence in Lebanon

LBCI
Lebanon News
03:53

Israel says over 50 projectiles fired from Lebanon Tuesday morning

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
01:47

Israeli army targets rocket launch site in Lebanon aimed at Afula

LBCI
World News
01:01

China 'firmly supports' Lebanon in maintaining its security

LBCI
Lebanon News
03:30

'Cautious calm' prevails in south Lebanon's western and central sectors amid intense military aircraft activity: NNA

LBCI
Lebanon News
03:53

Israel says over 50 projectiles fired from Lebanon Tuesday morning

Videos
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
2024-09-20

Iranian President Masoud Pezeshkian visits in Iran the injured people by pager explosions in Lebanon

LBCI
Lebanon News
2024-09-12

Fire erupts at Bourj Hammoud landfill, black smoke covers areas near Beirut (Video)

LBCI
News Bulletin Reports
2024-08-26

LBCI Exclusive: Canada's Ambassador to Lebanon supports UNIFIL mandate renewal, aims to strengthen LAF capabilities

LBCI
Lebanon News
2024-08-25

Hezbollah reveals footage of strikes in second phase of 'Day of Arbaeen' operation

LBCI
Lebanon News
2024-08-25

Hezbollah publishes new video revealing Israeli sites targeted in retaliation for assassinating its commander Fouad Shokor

LBCI
Lebanon News
2024-08-19

Israeli strike targets car in southern Lebanon, leaving one dead and several injured (video)

LBCI
News Bulletin Reports
2024-08-13

Lebanon's authorities uncover five bodies in Kfarshima house: Here are the details

LBCI
Lebanon News
2024-08-11

Lebanese Army finds main body of missile from Israeli Strike in Miryata forests

LBCI
Lebanon News
2024-07-31

Mohammed Khair: Nine buildings damaged in Israeli attack; demolition planned for severely affected ones

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
Lebanon News
11:52

Israeli strike hits Beirut's southern suburbs; Hezbollah leader reportedly targeted

LBCI
World News
15:36

Tel Aviv informed Washington of Lebanon attack, received approval: Israeli Public Broadcasting Corporation

LBCI
Lebanon News
10:55

Israeli warplanes strike Hazerta hills in Zahle district

LBCI
Lebanon News
11:42

Rocket falls in Mayrouba in the Keserwan district with no reported injuries

LBCI
Lebanon News
11:21

Israeli airstrike hits Charbeen area near Laqlouq in north Lebanon (Video)

LBCI
Lebanon News
17:00

Israel launches 3 airstrikes on Chtoura in Bekaa district

LBCI
Lebanon News
00:19

Hezbollah launches rocket strikes on Israeli Megiddo airport and bases

LBCI
Lebanon News
08:19

Israel army says to launch 'large-scale' strikes in Lebanon's Bekaa Valley

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More