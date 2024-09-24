Israeli army targets rocket launch site in Lebanon aimed at Afula

🟡 #سهام_الشمال جيش الدفاع استهدف الخلية التي أطلقت القذائف نحو منطقة العفولة والوديان خلال الليلة الماضية، واستهدف منصات الإطلاق
🔸استهدفت طائرات حربية عشرات المواقع التابعة لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق بجنوب لبنان. وخلال الضربات، تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود أسلحة… pic.twitter.com/RZwyhFPPEL
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 24, 2024
🟡 #سهام_الشمال جيش الدفاع استهدف الخلية التي أطلقت القذائف نحو منطقة العفولة والوديان خلال الليلة الماضية، واستهدف منصات الإطلاق
🔸استهدفت طائرات حربية عشرات المواقع التابعة لحزب الله الإرهابي في عدة مناطق بجنوب لبنان. وخلال الضربات، تم رصد انفجارات ثانوية تدل على وجود أسلحة… pic.twitter.com/RZwyhFPPEL