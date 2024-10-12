Israeli army claims Hezbollah using ambulances for transporting fighters and weapons

Lebanon News
2024-10-12 | 03:16
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Israeli army claims Hezbollah using ambulances for transporting fighters and weapons
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Israeli army claims Hezbollah using ambulances for transporting fighters and weapons

The Israeli army has accused Hezbollah of using ambulances to transport its fighters and weapons, according to Avichay Adraee, the Israeli military’s spokesperson.

In a statement, Adraee warned that this practice could have serious consequences. He urged medical teams in Lebanon to refrain from cooperating with Hezbollah, cautioning them against involvement in transporting its members.

The Israeli military emphasized that it would take action against any vehicle found to be transporting fighters, regardless of its type.
 

Lebanon News

Israeli Army

Hezbollah

Avichay Adraee

Lebanon

Fighters

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