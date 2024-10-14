Israel issues urgent evacuation order for South Lebanon villages

#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸البرغلية, قاسمية, النبي قاسم, مطرية الشومر, الخرايب, مزرعة كوثرية الرز, أنصار, بابلية, دير تقلا, عدلون, أنصارية, مروانية, زفتا, بفروة, حبوش, النبطية, سجد, جباع, عنقون, بنعفول, قناريت, زيتا, عرنايا, مزرعة مطرية جباع,… pic.twitter.com/u4IM3yqt1C
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2024
#عاجل بيان عاجل إلى سكان #جنوب_لبنان في القرى التالية:
🔸البرغلية, قاسمية, النبي قاسم, مطرية الشومر, الخرايب, مزرعة كوثرية الرز, أنصار, بابلية, دير تقلا, عدلون, أنصارية, مروانية, زفتا, بفروة, حبوش, النبطية, سجد, جباع, عنقون, بنعفول, قناريت, زيتا, عرنايا, مزرعة مطرية جباع,… pic.twitter.com/u4IM3yqt1C