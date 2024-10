The Lebanese Army issued a statement denouncing Israel's continued brutal attacks, which are affecting various regions across Lebanon, emphasizing that Israel's aggression extends beyond military operations to include psychological warfare aimed at inciting division and spreading unrest among the Lebanese population.



"The Israeli enemy continues its brutal attacks that include various Lebanese regions without distinction," the statement said.



The statement cautioned that these tactics, particularly the dissemination of rumors, are designed to fuel tensions and provoke discord within Lebanon.



The Army urged citizens to remain vigilant, resist falling for enemy provocations, and act with responsibility and awareness in the face of Israel's attempts to undermine national unity.



The Lebanese Army reaffirmed its commitment to countering these hostile rumors and preventing the spread of unrest, pledging to track down those responsible for spreading misinformation and fueling division.

لا يزال العدو الإسرائيلي ممعنًا في اعتداءاته الوحشية التي تشمل مختلف المناطق اللبنانية دون تمييز. هذه الاعتداءات ليست محصورة بالعمليات العسكرية فقط، إنما تتعداها إلى الحرب النفسية التي يشنّها العدو بهدف التحريض وإيقاع الفتنة بين اللبنانيين، عبر بث الشائعات التي من شأنها خلق توتر… pic.twitter.com/b7A4dhaNQa — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 18, 2024