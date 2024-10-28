#عاجل رئيس الأركان من داخل مجمع حزب الله في جنوب لبنان: من هذا المكان استطعوا ان ينطلقوا إلى عملية اقتحام نحو دولة إسرائيل. لقد ضبطنا ذلك في الوقت المناسب ويجب ان نمنع من هذه البنى التحتية ان تعود لعقود
أجرى رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي جولة مع قائد المنطقة الشمالية وقائد… pic.twitter.com/3XDD7JulWf
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2024
#عاجل رئيس الأركان من داخل مجمع حزب الله في جنوب لبنان: من هذا المكان استطعوا ان ينطلقوا إلى عملية اقتحام نحو دولة إسرائيل. لقد ضبطنا ذلك في الوقت المناسب ويجب ان نمنع من هذه البنى التحتية ان تعود لعقود
أجرى رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي جولة مع قائد المنطقة الشمالية وقائد… pic.twitter.com/3XDD7JulWf