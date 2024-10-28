Israeli Chief of Staff allegedly tours destroyed 'Hezbollah's underground complex' in South Lebanon

Lebanon News
2024-10-28 | 13:46
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Israeli Chief of Staff allegedly tours destroyed &#39;Hezbollah&#39;s underground complex&#39; in South Lebanon
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Israeli Chief of Staff allegedly tours destroyed 'Hezbollah's underground complex' in South Lebanon

Israel's army spokesperson Avichay Adraee claimed that the Israeli Chief of Staff Herzi Halevi visited a 'Hezbollah underground complex in South Lebanon, which was recently destroyed by Israeli forces over the weekend.'  
 
As he claimed to be in the destroyed facility, Halevi emphasized the significance of the facility, alleging that "From this location, they could have launched an incursion into Israel. We detected this in time, and we must ensure that these infrastructures cannot be rebuilt for decades."

The visit allegedly occurred alongside the Northern Command and the 98th Division leaders.
 

Lebanon News

Israeli

Chief of Staff

Hezbollah

Complex

South Lebanon

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