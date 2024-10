Israel's army spokesperson Avichay Adraee claimed that the Israeli Chief of Staff Herzi Halevi visited a 'Hezbollah underground complex in South Lebanon, which was recently destroyed by Israeli forces over the weekend.'



As he claimed to be in the destroyed facility, Halevi emphasized the significance of the facility, alleging that "From this location, they could have launched an incursion into Israel. We detected this in time, and we must ensure that these infrastructures cannot be rebuilt for decades."



The visit allegedly occurred alongside the Northern Command and the 98th Division leaders.

#عاجل رئيس الأركان من داخل مجمع حزب الله في جنوب لبنان: من هذا المكان استطعوا ان ينطلقوا إلى عملية اقتحام نحو دولة إسرائيل. لقد ضبطنا ذلك في الوقت المناسب ويجب ان نمنع من هذه البنى التحتية ان تعود لعقود



أجرى رئيس الأركان الجنرال هونيس هاليفي جولة مع قائد المنطقة الشمالية وقائد… pic.twitter.com/3XDD7JulWf — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 28, 2024