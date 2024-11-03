Israeli army claims targeted strike 'eliminates' Hezbollah aerial unit operative Ali Barakat

#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على مخرب ذو خبرة خاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127) وكان يهم بتطوير وإطلاق مسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية
🔸هاجم جيش الدفاع بتوجيه استخباري دقيق وقضى على المدعو علي بركات الذي كان عنصرًا ارهابيًا ذو خبرة مركزية وخاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127).… pic.twitter.com/Dbg20mmhGC
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 3, 2024
#عاجل 🔻جيش الدفاع قضى على مخرب ذو خبرة خاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127) وكان يهم بتطوير وإطلاق مسيرات نحو الأراضي الاسرائيلية
🔸هاجم جيش الدفاع بتوجيه استخباري دقيق وقضى على المدعو علي بركات الذي كان عنصرًا ارهابيًا ذو خبرة مركزية وخاصة في الوحدة الجوية لحزب الله (127).… pic.twitter.com/Dbg20mmhGC