Israeli army claims to destroy Hezbollah underground infrastructure and seized weapons in South Lebanon

In a post on X, Israeli army spokesperson Avichay Adraee claimed operations conducted by the 646th Brigade under the command of the 146th Division in southern Lebanon, which focused on multiple villages and targeted various Hezbollah sites based on intelligence indicators.



Adraee stated, "In the rugged and mountainous underground areas, forces uncovered a sprawling underground infrastructure measuring approximately 70 meters in length. During the search operations, troops found a room and long-term living facilities, as well as weapons."



He added, "In another raid, additional underground infrastructure was discovered that included living quarters and a stockpile of weapons."



Adraee concluded, "The forces destroyed the infrastructure and seized the weaponry."

#عاجل في المناطق الوعرة وتحت الأرض في جنوب لبنان: تدمير بنية تحتية تحت الأرض بطول حوالي 70 متراً ومصادرة وسائل قتالية ومنصات إطلاق قذائف صاروخية



🔸تعمل قوات اللواء 646 تحت قيادة الفرقة 146 في عمليات برية مركزة في جنوب لبنان في قلب عدة قرى جنوب لبنان حيث داهمت القوات عدة مواقع… pic.twitter.com/fiFvw3SAQx — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 5, 2024