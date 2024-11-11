Israeli army calls on South Lebanon residents to immediately evacuate

Lebanon News
2024-11-11 | 05:23
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Israeli army calls on South Lebanon residents to immediately evacuate
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Israeli army calls on South Lebanon residents to immediately evacuate

In an urgent statement, Israel's army spokesperson Avichay Adraee has called on residents of several villages in southern Lebanon to evacuate their homes immediately and move north of the Awali River.

He claimed intensified military operations against Hezbollah forces in the area. 
 
The evacuation notice includes the following villages: Chihine, Jebbayn, Tayr Harfa, Abou Chach, Chama, Majdal Zoun, Mansouri, Zibqin, Rachidiyeh, Borgholiyeh, Qasmiyeh, Biyyadah, Naqoura, Bint Jbeil, Aainata, Kounine, Aitaroun, Taybeh, Rab El Thalathine, Markaba, and Bani Haiyyan.

Adraee claimed that the Israeli military does not intend to target civilians but warns that proximity to Hezbollah forces, installations, or weaponry could endanger lives. 

He urged residents to evacuate immediately to ensure their safety, warning that any movement towards the south could be perilous under current conditions.

"Further updates on safe return timings will be communicated when the situation allows," he concluded.
 

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