The Israeli army claimed to have conducted another wave of airstrikes on 'Hezbollah targets' in Beirut's southern suburbs overnight and into Thursday morning.



According to a statement from the Israeli army spokesperson Avichay Adraee, the strikes allegedly targeted weapons depots, military headquarters, and other infrastructure linked to Hezbollah.



"Over the past two days, the Israeli military has carried out multiple waves of airstrikes in the southern Beirut area, hitting over 30 Hezbollah-linked sites. The strikes are described as part of a broader campaign to weaken Hezbollah's operational capabilities, focusing on the destruction of weapon storage facilities and production sites that have been established in Beirut's densely populated neighborhoods over recent years," Adraee claimed.



The Israeli army alleges that these targets are situated within civilian areas, asserting that "this demonstrates Hezbollah's use of civilians as human shields."

#عاجل جيش الدفاع أكمل موجة إضافية من الغارات على الضاحية الجنوبية: خلال ساعات الليلة الماضية وصباح اليوم تم استهداف مستودعات للأسلحة، ومقرات إرهابية عسكرية، وبنى تحتية إرهابية أخرى تابعة لحزب الله



🔸خلال اليومين الماضيين، شن جيش الدفاع عدة موجات من الغارات على منطقة الضاحية في… pic.twitter.com/o4gFlhg7oB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 14, 2024