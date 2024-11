Lebanon witnesses its first snowfall (Videos)

Lebanon experienced its first snowfall of the season, blanketing the areas of Ainata Al-Arz and Brissa Dam in northern Lebanon in a pristine white layer.



Some videos captured the enchanting snowy landscapes, marking the onset of winter.



The snowfall comes as the country is experiencing a massive displacement crisis due to the ongoing Israeli attacks across Lebanon.

الثلوج صباح الإثنين ١٨ تشرين٢ ٢٠٢٤❄️

🎥#سد_بريصا : بعدسة Jamal Sabra

طريق عيناتا - الأرز ، - جرد مربّين الضنيّة ، قمم عكار وصولاً الى ٢١٠٠متر إرتفاع ❄️#الضنيّة #ثلوج_لبنان #عكار #عيناتا_الأرز

📸شكراً لكلّ من ارسل الصور 🫶 pic.twitter.com/LbMdhswPta — 𝐖𝐞𝐚𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐎𝐟 𝐋𝐞𝐛𝐚𝐧𝐨𝐧🇱🇧 (@weatherofleb) November 18, 2024