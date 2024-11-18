Lebanon witnesses its first snowfall (Videos)

Lebanon experienced its first snowfall of the season, blanketing the areas of Ainata Al-Arz and Brissa Dam in northern Lebanon in a pristine white layer.



Some videos captured the enchanting snowy landscapes, marking the onset of winter.



The snowfall comes as the country is experiencing a massive displacement crisis due to the ongoing Israeli attacks across Lebanon.

❄️💨❄️ #مُباشر من طريق عيناتا- الأرز 🏔️ 🟦 الحرارة تسجّل -٢ 🥶 ارتفاع 2500m #weatheroflebanon 18-11-2024 ⚠️ الطرقات سالكة بصعوبة حالياً، الطقس : مُثلج و عاصف #livelovebcharre #ainataalarez #لبنان pic.twitter.com/W81Tc9iAd2

الثلوج صباح الإثنين ١٨ تشرين٢ ٢٠٢٤❄️

🎥#سد_بريصا : بعدسة Jamal Sabra

طريق عيناتا - الأرز ، - جرد مربّين الضنيّة ، قمم عكار وصولاً الى ٢١٠٠متر إرتفاع ❄️#الضنيّة #ثلوج_لبنان #عكار #عيناتا_الأرز

📸شكراً لكلّ من ارسل الصور 🫶 pic.twitter.com/LbMdhswPta