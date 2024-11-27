#عاجل القضاء على سلسلة قيادة الوحدة الجوية التابعة لحزب الله (127): تصفية مسؤول العمليات في الوحدة الجوية الذي تولى قيادة إطلاق المسيّرات وصواريخ الكروز باتجاه إسرائيل
🔸على مدار السنوات الأخيرة أنشأت منظمة حزب الله الإرهابية سلسلة منشآت تابعة للوحدة الجوية (127) في أنحاء لبنان.… pic.twitter.com/0TUwSdDZWB
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 27, 2024
#عاجل القضاء على سلسلة قيادة الوحدة الجوية التابعة لحزب الله (127): تصفية مسؤول العمليات في الوحدة الجوية الذي تولى قيادة إطلاق المسيّرات وصواريخ الكروز باتجاه إسرائيل
🔸على مدار السنوات الأخيرة أنشأت منظمة حزب الله الإرهابية سلسلة منشآت تابعة للوحدة الجوية (127) في أنحاء لبنان.… pic.twitter.com/0TUwSdDZWB