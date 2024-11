Israeli army: Airstrike targets 'Hezbollah rocket site' in South Lebanon

The Israeli army announced Thursday that an airstrike targeted a 'Hezbollah site' in South Lebanon that reportedly contained medium-range rocket launchers.



"The strike successfully neutralized the threat," the Israeli army spokesperson Avichay Adraee said.



He further added that the Israeli army remains deployed in southern Lebanon, actively monitoring and addressing any violations of the ceasefire agreement.

#عاجل قبل قليل تم رصد نشاط إرهابي داخل موقع لحزب الله الارهابي كان يحتوي على قذائف صاروخية متوسطة المدى في جنوب لبنان. تم احباط التهديد من خلال غارة لطائرات حربية.



جيش الدفاع منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل ويحبط كل خرق لاتفاق وقف اطلاق النار. pic.twitter.com/MuOEbXrmsu — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 28, 2024