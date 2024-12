Israeli army spokesperson Avichay Adraee reported on Monday evening that his country's military "is currently striking targets in Lebanon."



He added in a post on X that "additional details will be released later."

#عاجل جيش الدفاع يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا في لبنان. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2024