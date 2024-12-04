#عاجل جيش الدفاع يواصل العمل ضد أنشطة حزب الله التي تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل وتنتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان
🔸قامت طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، بمهاجمة منصة إطلاق تم رصدها في منطقة مجدل زون والتي شكلت تهديدًا لدولة إسرائيل وانتهاكًا للتفاهمات… pic.twitter.com/mlzJktqjEe
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 4, 2024
#عاجل جيش الدفاع يواصل العمل ضد أنشطة حزب الله التي تشكل تهديدًا لدولة إسرائيل وتنتهك التفاهمات بين إسرائيل ولبنان
🔸قامت طائرة تابعة لسلاح الجو، بتوجيه من قيادة المنطقة الشمالية، بمهاجمة منصة إطلاق تم رصدها في منطقة مجدل زون والتي شكلت تهديدًا لدولة إسرائيل وانتهاكًا للتفاهمات… pic.twitter.com/mlzJktqjEe