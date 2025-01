In an unexpected interaction with journalists, Lebanon's President Joseph Aoun shared his optimism about the upcoming government formation process following the designation of Nawaf Salam as prime minister.



“I hope the government formation will be smooth,” President Aoun remarked during a brief and informal conversation. He added, “I just hung up the call with the Prime Minister of Italy,” signaling active international engagement.

الرئيس عون يخرج ويفاجئ الصحافيين في دردشة: أتمنى أن يكون التأليف سلسًا.."وبعدني مسكّر مع رئيس وزراء ايطاليا" pic.twitter.com/nUBZoikZqR — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) January 13, 2025