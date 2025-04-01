#عاجل 🔸 هاجمت طائرات حربية لجيش الدفاع بتوجيه من الشاباك الليلة الماضية في منطقة #الضاحية_الجنوبية في #بيروت مستهدفة الارهابي المدعو حسن علي محمود بدير احد عناصر الوحدة 3900 في حزب الله الإرهابي وفيلق القدس.
🔸لقد عمل المدعو بدير خلال الفترة الأخيرة بتعاون مع حماس الإرهابية…
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 1, 2025
#عاجل 🔸 هاجمت طائرات حربية لجيش الدفاع بتوجيه من الشاباك الليلة الماضية في منطقة #الضاحية_الجنوبية في #بيروت مستهدفة الارهابي المدعو حسن علي محمود بدير احد عناصر الوحدة 3900 في حزب الله الإرهابي وفيلق القدس.
🔸لقد عمل المدعو بدير خلال الفترة الأخيرة بتعاون مع حماس الإرهابية…