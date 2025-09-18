Urgent: Israeli army tells residents in Tayr Zibna (Chehabiyeh) and Borj Qalaouiye to evacuate

#عاجل 🔴 انذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في انحاء جنوب لبنان وذلك في مواجهة محاولاته المحظورة لاعادة اعمار أنشطتها في المنطقة

🔸نوجّه تحذيرًا عاجلًا إلى سكان المباني المحددة بالأحمر في الخرائط… pic.twitter.com/36fTILJ59U