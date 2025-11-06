Israeli army issues evacuation warning for residents of Taybeh and Tayr Debba, south Lebanon

Israeli army spokesperson Avichay Adraee issued an urgent evacuation warning to the residents of south Lebanon, specifically those in Taybeh and Tayr Debba, on Thursday.



According to the statement, the Israeli army will, in the near term, strike alleged military infrastructure belonging to Hezbollah across southern Lebanon to counter the group’s "prohibited attempts to rebuild its activities in the area."



"For your safety, you must evacuate these buildings immediately and move at least 500 meters away," as indicated on the map, the warning stated.

#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان

🔸سيهاجم جيش الدفاع على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي في أنحاء جنوب لبنان وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة

🔸نحث سكان المباني المحددة بالأحمر في… pic.twitter.com/lPxBh1pUyf