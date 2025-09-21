Israeli army says it will prevent Hezbollah from rebuilding border infrastructure despite ceasefire

🔸منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع جهوده لضمان ألا يتمكن حزب الله الإرهابي من العودة لتهديد مواطني الشمال واعادة ترسانته الإرهابية
🔸 حزب الله الإرهابي يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية محاولًا إعادة إنشاء مقرات ومخابئ وبنى تحتية… pic.twitter.com/ZoyanmaekS
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 21, 2025
