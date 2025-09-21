Israeli army says it will prevent Hezbollah from rebuilding border infrastructure despite ceasefire

Lebanon News
21-09-2025 | 07:15
High views
Share
LBCI
Share
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Israeli army says it will prevent Hezbollah from rebuilding border infrastructure despite ceasefire
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
Israeli army says it will prevent Hezbollah from rebuilding border infrastructure despite ceasefire

The Israeli army said it is continuing efforts to ensure Hezbollah cannot restore its military presence along the northern border following the ceasefire agreement.

In a statement posted on X, army spokesperson Avichay Adraee said Hezbollah is “trying to rebuild the border village line under the pretext of repairing civilian homes, while attempting to re-establish headquarters, hideouts, and infrastructure that were previously destroyed.”

He added that the Israeli army “will not allow this and will continue to strictly enforce the cease-fire arrangements so that Hezbollah cannot return to the border.”

Lebanon News

Lebanon

Avichay Adraee

Israel

Army

Hezbollah

LBCI Next
Netanyahu: Successes against Hezbollah create path to northern peace, progress in Syria talks
Israeli force carries out overnight raid and house demolition in Ramyeh, South Lebanon: NNA
LBCI Previous

Related Articles

d-none hideMe
LBCI
Middle East News
2025-09-03

Israeli army says tracked missile fired from Yemen, working to intercept it

LBCI
Middle East News
2025-08-28

Israeli army says it intercepted drone launched from Yemen

LBCI
Lebanon News
2025-08-31

Israeli army: Airstrikes on South Lebanon targeted Hezbollah infrastructure

LBCI
Lebanon News
2025-07-09

Israeli army claims destroying Hezbollah infrastructure in southern Lebanon

Recommended For You
d-none hideMe
LBCI
Middle East News
07:41

Netanyahu: Successes against Hezbollah create path to northern peace, progress in Syria talks

LBCI
Lebanon News
07:01

Israeli force carries out overnight raid and house demolition in Ramyeh, South Lebanon: NNA

LBCI
Lebanon News
05:56

Israeli army reviews outcome of operations against Hezbollah: Thousands of targets destroyed, thousands killed and wounded since last year

LBCI
Lebanon News
04:59

Yedioth Ahronoth: Mossad operatives planted devices inside Nasrallah’s secret hideout in Haret Hreik during Israeli airstrikes

Subscribe to our VOD
SUBSCRIBE
Our visitors readings
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-05-26

Sources to LBCI: Positive meeting between Lebanese President and MP Mohammad Raad

LBCI
World News
2025-09-19

Ukraine seeking new four-year lending program with IMF

LBCI
Lebanon News
2025-07-11

Ahmed al-Sharaa threatens diplomatic and economic escalation over detained Syrians in Lebanon: Syria TV

LBCI
Middle East News
05:13

Erdogan: Gaza, US ties and Syria talks will be on my agenda in New York

Videos
d-none hideMe
LBCI
Lebanon News
2025-09-07

Lunar eclipse captivates Lebanon: watch the stunning video

LBCI
Lebanon News
2025-08-31

LBCI correspondent reports from Nabatieh as residents clear rubble after Israeli strikes

LBCI
Lebanon News
2025-08-29

Unprecedented step: Lebanon funds kidney transplants for all qualified patients

LBCI
Lebanon News
2025-08-28

US envoy Barrack clarifies ‘animalistic’ comment, says media ‘just doing their job’

LBCI
Lebanon News
2025-08-26

US congressional delegation in Beirut discusses disarmament of Hezbollah, LAF support, Israeli perspective

LBCI
News Bulletin Reports
2025-08-23

40 years of LBCI: A look back at its milestones

LBCI
Lebanon News
2025-08-17

President Aoun: Hezbollah's weapons are an internal matter, US proposal is now a Lebanese paper

LBCI
Lebanon News
2025-07-15

Pregnant journalist Petra Abou Haidar attacked in road rage assault

LBCI
Lebanon News
2025-07-01

Massive fire erupts at unregulated dumpsite in Bchannine, Zgharta district

Most read
d-none hideMe
24 hours
7 days
Month
LBCI
News Bulletin Reports
12:50

Shifting regional dynamics: Hezbollah urges Saudi Arabia to 'open a new page'

LBCI
Lebanon News
10:03

Israel targets vehicle in South Lebanon's Marjayoun

LBCI
Lebanon News
05:56

Israeli army reviews outcome of operations against Hezbollah: Thousands of targets destroyed, thousands killed and wounded since last year

LBCI
Lebanon News
04:59

Yedioth Ahronoth: Mossad operatives planted devices inside Nasrallah’s secret hideout in Haret Hreik during Israeli airstrikes

LBCI
Lebanon News
12:19

Lebanon's Culture Ministry denies false claims about Baalbek Citadel

LBCI
News Bulletin Reports
12:48

US pressure and regional tensions: Israel and Syria near landmark security agreement

LBCI
Lebanon News
07:15

Israeli army says it will prevent Hezbollah from rebuilding border infrastructure despite ceasefire

LBCI
Middle East News
07:41

Netanyahu: Successes against Hezbollah create path to northern peace, progress in Syria talks

Download now the LBCI mobile app
To see the latest news, the latest daily programs in Lebanon and the world
Google Play
App Store
Download now the LBCI mobile app
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More