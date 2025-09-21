Israeli army says it will prevent Hezbollah from rebuilding border infrastructure despite ceasefire

The Israeli army said it is continuing efforts to ensure Hezbollah cannot restore its military presence along the northern border following the ceasefire agreement.



In a statement posted on X, army spokesperson Avichay Adraee said Hezbollah is “trying to rebuild the border village line under the pretext of repairing civilian homes, while attempting to re-establish headquarters, hideouts, and infrastructure that were previously destroyed.”



He added that the Israeli army “will not allow this and will continue to strictly enforce the cease-fire arrangements so that Hezbollah cannot return to the border.”

🔸منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار يواصل جيش الدفاع جهوده لضمان ألا يتمكن حزب الله الإرهابي من العودة لتهديد مواطني الشمال واعادة ترسانته الإرهابية



🔸 حزب الله الإرهابي يحاول إعادة بناء خط القرى على طول الحدود تحت ذريعة إصلاح منازل مدنية محاولًا إعادة إنشاء مقرات ومخابئ وبنى تحتية… pic.twitter.com/ZoyanmaekS